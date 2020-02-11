شكرا لمتابعة خبر عن صدور أمر سام بمخالفة حاملي الشعارات بالمشاعر المقدسة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - بالتزامن مع اقتراب موسم الحج 1441 ، كشفت مصادر عن صدور أمر سام بشأن حاملي الشعارات أو اللافتات في المشاعر المقدسة وداخل مخيمات الحجاج وأماكن السكن بمكة المكرمة.
وأكد المصادر، أن الأمير السامي يقضي بمخالفة هؤلاء لما في ذلك مخالفة للأنظمة والتعليمات، فيما شددت وزارة الحج والعمرة على ضرورة توعية الحجاج بشأن المخالفين، إذ سيتم متابعة الحملات ورصد المخالفين.
يشار إلى أن مجلس الوزراء كان قد حذر من رفع الشعارات السياسية أو المذهبية خلال موسم الحج الماضي، وطالب الحجاج بالتفرغ لأداء الشعائر.
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