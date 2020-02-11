شكرا لمتابعة خبر عن إيقاف الاصطفاف الصباحي وتأخير الدوام بمدارس القصيم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت إدارة التعليم بمنطقة القصيم، عن إيقاف الاصطفاف الصباحي وتأخير بداية الحصة الأولى بمدارس المنطقة يوم غد الأربعاء وبعد غد الخميس. وقالت في بيان مقتضب لها: « نظرًا لتنبيه الهيئة العامة للأرصاد بقدوم موجة برد شديدة هذه الأيام؛ ولسلامة الجميع وجه المدير العام بإيقاف الاصطفاف الصباحي وتأخير بداية الحصة الأولى بمدارس تعليم القصيم يومي الأربعاء والخميس 18/19 ـ 6 ـ 1441هـ إلى الساعة 9 صباحاً، مع استمرارية توقيت الخروج دون تغيير».

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