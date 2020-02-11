شكرا لمتابعة خبر عن القبض على 96 امرأة مرتديات ملابس غير لائقة في الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ألقت شرطة منطقة الرياض، القبض على 222 مخالفًا للائحة المحافظة على الذوق العام خلال شهر.

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأنه في إطار متابعة الجهات الأمنية لمهامها في تنفيذ لائحة المحافظة على الذوق العام، فقد جرى ضبط 222 مخالفًا خلال الشهر المنصرم.

وأوضح أن المخالفين كان من بينهم 126 رجلًا و96 امرأة، إذ شملت المخالفات ارتداء ملابس غير لائقة في أماكن عامة، وقد تم إيقاع العقوبات المقررة بحق المخالفين.