شكرا لمتابعة خبر عن رياح وغبار على 6 مناطق غدًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء على المملكة.
ويستمر الانخفاض في درجات الحرارة على مناطق الشرقية، القصيم، الرياض ونجران، في حين تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض والمنطقة الشرقية ونجران وكذلك على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
كما تكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية. ويتوقع تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على تلك المرتفعات .
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