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بالفيديو قصة شاب خطف من مستشفى الولادة بـ الدمام قبل 22 عاما

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الرياض - علي القحطاني - اختطاف طفل من مستشفى الولادة في الدمام بالمنطقة الشرقية قبل 22 عاماً، وذلك من من داخل مستشفى الأطفال.

ودخلت الأم قبل 22 عاماً، مستشفى الولادة في الدمام وأنجبت الطفل، وبعد الانتهاء من الولادة ونقلها إلى غرفة التمريض، وفقًا لقناة ” الإخبارية”.

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ودخلت عليها امرأة بزي ممرضة، وطلبت منها أن تساعدها في الدخول للحمام، وبعد ان استجابت الأم وتركت مولودها على السرير، ودخلت الحمام وبعد الانتهاء خرجت لكن لم تعثر على الطفل ولا الممرض.

أم أبلغت المستشفى، وبعد التحري اكتشفوا أن الممرضة التي دخلت عليها ليست ممرض وهي امرأة مجهولة الهوية خطفت الطفل من داخل المستشفى وهربت، لكن حاولت الأسرة مراراً طوال الـ 22 عاماً البحث عن الابن لكن دون جدوى.

وأكتشف أنه كان مع السيدة التي اختطفه طوال الـ 22 عاماً، وما كشف السر الا بعد قدومه لطلب استخراج هوية وطنية له.

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