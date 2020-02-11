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ضوابط تخفيف عقوبة السجن لمن حفظ القرآن وإن كان متهمًا بالتحرش

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الرياض - علي القحطاني - أصدرت المحكمة الجزائية في جدة، حكمًا مخففًا ضد موظفا من جنسية عربية، بعد محاولته تقبيل موظفة تعمل معه؛ وذلك كون المتهم من حفظة القرآن.

ويوجد عدد من الضوابط التي تنظم عملية تخفيف العقوبة لمن حفظ القرآن، وهي تكون كالتالي:لمن حفظ القرآن بعد الجريمة وليس قبلها، ولمن هو داخل السجن وليس خارجه، يكون في الحق العام وليس في الحق الخاص.

وهاجم عدد من المواطنين تخفيف العقوبة؛ مستنديت على أن كون المتحرش حافظاً للقرآن فهذا أدعى، لتغليظ العقوبة عليه لعلمه بالحلال والحرام أكثر من غيره.

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