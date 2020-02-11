شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. العراقي المحتال على زوار المسجد النبوي قبل القبض عليه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أظهر مقطع فيديو، الزائر العراقي الذي ادعى أن يستطيع إرجاع البصر في المسجد النبوي الشريف.

وأوضح الفيديو، العراقي وهو يمسح عيني رجل آخر أمامه، يزعم أنه كفيف ثم يعود إليه بصره فجأة بعد المسح وقراءة أدعية وأذكار دينية.

وألقت شرطة المدينة المنورة، القبض على العراقي الذي احتال على زوّار المسجد النبوي الشريف، حيث جرى توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

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