شكرا لمتابعة خبر عن إمارة عسير: الطائرة كانت تطير على ارتفاع 500م عندما لاحظ قائدها عطلاً بالمحرك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أصدرت إمارة منطقة عسير، بيانًا صحفيًا بشأن هبوط طائرة الرش من نوع 34-THRUSH S2R ذات محرك واحد تابعة لإحدى الشركات المتعاقدة مع وزارة البيئة والمياه والزراعة للعمل في مكافحة الجراد الصحراوي، في منحدرات تهامه غرب ‎النماص اضطراريًا.

وأوضح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة عسير محمد بن دوسري، أنه مركز التحكم تلقى بلاغا عن هبوط اضطراري للطائرة التي أقلعت من مدرج الطائرات الخاص بوزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة في طريقها إلى السليل لتنفيذ إحدى مهامها المعتادة، حيث تم التواصل مع قائدها الكابتن «طه الحبر البشير الكباشي – 68 عاما» سوداني الجنسية، إذ كان يطير على ارتفاع 500 متر تقریبأ عندما لاحظ بداية عطل في المحرك، وبدأ في محاولة الهبوط الاضطراري باتجاه منطقة كثيفة الأشجار.

وأضاف: « استطاع خفض مستوى الارتفاع إلى أن انطفأ محرك الطائرة وحط بها فوق الأشجار في منطقة وعرة جدًا وسط الجبال بعيدة عن المناطق المأهولة بالسكان».

وأشار بن دوسري، إلى أنه فور تلقي البلاغ وجه سمو أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بتحرك الجهات المعنية عند الساعة 43 : 15 وتم متابعة الحادثة من غرفة العمليات المشتركة بإمارة المنطقة بأبها؛ وإنشاء غرفتي عمليات في محافظتي النماص والمجاردة، فيما شارك طيران الأمن في عمليات البحث الساعة 15:55؛ للمساعدة في عملية البحث، ولصعوبة الوصول وتعذر الاستطلاع بسبب كثافة الضباب تعذر إتمام المهمة.

وتابع: انطلقت الفرق الميدانية من النماص والمجاردة والمكونة من الدفاع المدني والشرطة والمباحث وفريق ساعد وفرع الزراعة بالنماص، ونظرا لوعورة الموقع وعدم تمكن الآليات من الوصولة إليه، تحركت الفرق الميدانية سيرا على الأقدام ووصلت الفرقة الأولى لموقع الطائرة الساعة 22:15 لیلا أمس الإثنين، وكان قائد الطائرة قد تحرك من الموقع بحثا عن مخرج للطريق العام بعد انتهاء شحن هاتفه الجوال، واستمرت عمليات البحث 16 ساعة متواصلة بمساعدة غرفة العمليات المشتركة التي كان يشرف عليها سمو أمير منطقة عسير حتى صباح اليوم الثلاثاء 6 / 17 / 1441ه حيث عثرت الفرق الميدانية على قائد الطائرة الساعة في السابعة صباحًا في موقع يبعد عن مكان هبوط الطائرة 3 کیلو مترات باتجاه نقطة عقبة سنان.

وأردف: وكانت حالته مستقرة والحمد لله، ویشکو من التعب والإنهاك جراء المشي لمسافة طويلة وبرودة الجو، وقدمت له الإسعافات الأولية والماء والطعام، وبدأت الفرق في التحرك من جديد على مراحل باتجاه مرکز خاط حيث تم نقل الطيار إلى مستشفى المجاردة للاطمئنان على صحته.

وأشار متحدث إمارة منطقة عسير، إلى أن غرفة العمليات المشتركة تواصلت منذ وقوع الحادثة مع هيئة الطيران المدني حيث وصل فريق مختص من مکتب تحقيقات الطيران المدني صباح اليوم لمتابعة إجراءات التحقيق والكشف عن ملابسات وظروف الحادثة.

من جانبه قدم صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير الشكر والتقدير للفرق الميدانية التي استمرت في عمليات البحث الأكثر من 16 ساعة متواصلة، ولجميع الجهات المشاركة، منوها بالدور الفاعل لغرف العمليات الميدانية بمتابعة غرفة العمليات المشتركة بالإمارة في إدارة مثل هذه الأزمات والتخطيط لإنجاحها.

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