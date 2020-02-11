شكرا لمتابعة خبر عن معايير الملاءة المالية تختلف لكل متقدم للحصول على الإقامة المميزة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضحت الإقامة المميزة، المقصود بـ الملاءة المالية، مشيرة إلى أنها قياس مدى القدرة المالية للمتقدم للحصول على الإقامة المميزة. وأفادت بأنه يتم إثباتها بتقديم مستندات الدخل والاستثمارات وأي موارد وأصول والتزامات مالية، مؤكدة أن معايير الملاءة تختلف بحسب حالة كل متقدم.

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