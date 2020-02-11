شكرا لمتابعة خبر عن الاستمطار يُغير كمية هطول الأمطار ويتم بتحليق الطائرات فوق السحاب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - على خلفية موافقة مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، على برنامج الاستمطار الصناعي، تكشف «صدى» للقرار أبرز المعلومات عن هذا البرنامج.

وشاع مصطلح الاستمطار في المملكة في عام 1426هـ الموافق 2006م، أثناء البدء بالتجربة الأولى للمملكة على المنطقة الوسطى.

ويُعرف الاستمطار بأنه نوع من تعديل الطقس المتعمد، أو هو محاولة لتغيير كمية أو نوع هطول الأمطار من الغيوم من خلال تشتيت مواد في الهواء التي تعمل كمكثفة للغيوم أو كنواة جليدية، والذي يغير العمليات الميكروفيزيائية للغيمة.

أما الكيميائيات شائعة الاستخدام في الاستمطار هي «يوديد الفضة والثلج الجاف (ثنائي أكسيد الكربون)، البروبان السائل».

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ويتطلب الاستمطار أن تحتوي الغيوم على سائل فائق البرودة، أي أن يكون الماء أبرد من درجة الصفر السيليزية.

ويمكن للكيميائيات المسخدمة في عملية الاستمطار أن تنشر من خلال طائرات أو من خلال أجهزة مثبتة في الأرض كما موضح في الصورة أو أسطوانات تطلق من خلال مضادات الطارات أو الصواريخ.

وتتم عملية النشر عبر رمي المشاعل خلال التحليق فوق السحاب وتكون العملية كرمي ذباب من الطائرة، أما الأجهزة الأرضية فإن المواد تحمل من خلال الهواء صعودا بواسطة تيارات الهواء.

يذكر أن قرار مجلس الوزراء جاء فيه: «بعد الاطلاع على ما رفعه وزير البيئة والمياه والزراعة، وبعد الاطلاع على التوصية المعدّة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 27 ـ 14 / 41 / د ) وتاريخ 7 / 5 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على برنامج الاستمطار الصناعي في المملكة».