شكرا لمتابعة خبر عن شاهد .. لحظة نجاة شاب من حادث مروع على أحد الأرصفة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - رصد مقطع فيديو لحظات تمكن خلالها شاب من النجاة بأعجوبة من حادث دهس كدا أن يصيبه. وأظهر الفيديو أن الشاب كان يجلس على أحد الأرصفة، ومعه هاتف ينظر إليه، وبعد ثواني قليلة انتبه الشاب لقدوم سيارة نحوه، فقام من مجلسه مسرعا، وهرب بعيدًا عنها، فيما اصطدمت السيارة بالحائط وتحطم الجزء الأمامي منها.

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