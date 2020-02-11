شكرا لمتابعة خبر عن تقديم أي اعتراض في حساب المواطن يتطلب كشف الحساب البنكي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شدد برنامج حساب المواطن، اليوم الثلاثاء، على أهمية تأكد المستفيدين أولًا من عدم إيداع مبلغ الدعم في حسابه قبل تقديم أي اعتراض.

وقال حساب خدمة المستفيدين التابع للبرنامج، عبر تويتر، إنه تم يداع مبالغ الدعم لدفعة شهر فبراير، موضحًا أنه يجب مراجعة البنك أولًا والتأكد من أنه لم يتم الإيداع، مؤكدًا على أهمية توفير كشف حساب من البنك، وتقديم اعتراض مالي بعد خمسة أيام من تاريخ صرف الدفعة، وذلك عن طريق أيقونة «الدفعات المالية» ثم «دفعة لم تستلم»، وإرفاق كشف الحساب البنكي.

وعلى جانب أخر شدد الحساب على أهمية تحديث البيانات، وجاء ذلك ردًا على استفسار مواطن حول سبب عدم صرف الدعم لبعض لمستفيدين خلال الدفعة الـ27؛ حيث قال: نظرًا لعدم تطابق البيانات المفصح عنها في البوابة الإلكترونية مع الجهات ذات العلاقة ولعدم تجاوبكم مع الرسائل التذكيرية بأهمية الإفصاح، فقد تم إيقاف الدعم حتى يتم إثبات صحة البيانات بإرفاق ما يثبت ذلك