شخص يدعي علاج فقد البصر وأمراض مستعصية ويحتال على زوار المسجد النبوي.. والجهات الأمنية تكشف عن جنسيته

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة ، بأنه وبالإشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن احتيال شخص على زوار المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة بادعاء قدرته على معالجة فقد البصر وامراض مستعصية .

فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية عن تحديد هويته والقبض عليه ، زائر من الجنسية العراقية بالعقد الخامس من العمر ، حيث جرى ايقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه .