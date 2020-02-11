صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة ، بأنه وبالإشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن احتيال شخص على زوار المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة بادعاء قدرته على معالجة فقد البصر وامراض مستعصية .
فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية عن تحديد هويته والقبض عليه ، زائر من الجنسية العراقية بالعقد الخامس من العمر ، حيث جرى ايقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه .
كانت هذه تفاصيل خبر شخص يدعي علاج فقد البصر وأمراض مستعصية ويحتال على زوار المسجد النبوي.. والجهات الأمنية تكشف عن جنسيته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.