أعلن أحد مشايخ القبائل بمنطقة نجران، عن اعتماد مخطط بإحدى المحافظات، ودعا الراغبين بالحصول على أرض إلى التواصل معه، ليتمكن من إنزال اسمه بالمخطط والحصول على أرض وقرض للموظفين وأرض ومنزل لمستفيدي الضمان الاجتماعي.
فيما استدعت إمارة منطقة نجران شيخ القبيلة بعد تصرفه المخالف، وأبلغته أن ما قام به يشكل مخالفة صريحة، وأخذت عليه تعهدًا بعدم استلام أي طلب من أي مواطن، وفي حال قيامة بذلك يكون عرضة للعقوبة التي يقرها النظام.
وأوضحت الإمارة أنها استدعت الشيخ بعد أن تلقت من فرع وزارة الإسكان ما يفيد بعدم صحة مضمون الرسالة، وأن المخطط المشار إليه في الرسالة لم يُدرج في منصة سكني حتى الان، مبينة أن وزارة الإسكان هي الجهة الوحيدة المخولة باستلام الطلبات وتحديد المستفيدين وما أعلنه غير صحيح ومخالف للمعمول به.
كانت هذه تفاصيل خبر إجراء عاجل من إمارة نجران تجاه شيخ قبيلة دعا الراغبين في الحصول على أرض بالتواصل معه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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