مركز الملك سلمان للإغاثة يبني قدرات العاملين في مخيم الزعتري

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الحملة التطوعية لبناء قدرات العاملين في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالعاصمة الأردنية عمان.

وشملت الحملة تدريب 15 امرأة و15 رجلًا من العاملين في المخيم بمجال الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي بمشاركة 3 متطوعين متخصصين.

ويأتي ذلك في إطار الحملات التي تنفذها المملكة ممثلة بالمركز للشعب السوري في مختلف بيئات اللجوء.

كما دشن المركز، الحملة التعليمية التطوعية الثانية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالعاصمة الأردنية عمان.

وشارك في الحملة 7 متخصصين في برنامج تنمية مهارات التعلم لدى الأطفال بمشاركة دار رعاية الأيتام التابع لوزارة العمل ويشمل البرنامج تعليم 120 طفلًا من الجنسين.

ويأتي ذلك في إطار الحملات التي تنفذها المملكة ممثلة بالمركز للشعب السوري في مختلف بيئات اللجوء.

وأيضًا، بدأ الفريق الطبي التطوعي التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، مهمته التطوعية الرابعة في عيادات المركز السعودي لخدمة المجتمع في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالعاصمة الأردنية عمان، وستستمر هذه المهمة لمدة أسبوع يقدم خلالها الفريق خدمات طبية وعلاجية متنوعة للاجئين.

وعاين الفريق التطوعي العديد من الحالات المرضية المتنوعة شملت 51 حالة في عيادة العظام و53 حالة في عيادة الجلدية و15 حالة في عيادة العلاج الطبيعي، تم تقديم العلاج والاستشارات الطبية المناسبة لهم، كما تم تنفيذ برنامج تدريبي للعاملين والعاملات في المجمع السعودي على الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي.

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كما قام متخصصون بالرعاية الاجتماعية بتنفيذ برنامج تعليمي نوعي لتأسيس مهارات التعلم لدى الأطفال مع تدريب المعلمات على القيام ببرامج تعليمية في نفس المجال.

وتأتي هذه الحملة ضمن البرامج التطوعية التي ينظمها مركز الملك سلمان للإغاثة إيمانًا منه بأهمية العمل التطوعي الذي يعد أحد الممارسات الإنسانية المرتبطة بكل معاني الخير والعطاء .

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