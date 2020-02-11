«مكافحة التطرف» تتصدر مباحثات ولي العهد ورئيس غينيا

اجتمع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في الرياض اليوم، مع الرئيس ألفا كوندي رئيس جمهورية غينيا كوناكري، جرى خلال الاجتماع، استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطويرها، إلى جانب بحث عدد من المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما فيها الجهود المبذولة في مكافحة التطرف ومحاربة الإرهاب.

حضر الاجتماع، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، رئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان، المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية أحمد الخطيب، وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد قطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية غينيا كوناكري حسين الدخيل الله.

وحضره من جانب غينيا كوناكري وزير الخارجية مامادي توري، وسفير جمهورية غينيا كوناكري لدى المملكة محمود نبهاني، وعدد من المسؤولين الحكوميين.

اقرأ أيضًا:

Advertisements

برئاسة الملك سلمان.. «الوزراء» يوافق على برنامج الاستمطار الصناعي

ولي العهد يوجه بإطلاق مبادرتين لحماية الطفل وتمكين المرأة في «العالم السيبراني»