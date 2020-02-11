صحة حفر الباطن: إصابة مواطن بـ«كورونا القديم»

أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بحفر الباطن، إصابة مواطن بفيروس كورونا القديم واتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة بشأنه، وأكدت المديرية العامة للشؤون الصحية بحفر الباطن، عبر حسابها بموقع «تويتر»، أن المواطن المصاب بحفر الباطن، تم تشخيص حالته على أنها «فيروس كورونا متلازمة الشرق الأوسط القديم»، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والطبية في مثل هذه الحالات.
وفيما جددت المديرية العامة للشؤون الصحية بحفر الباطن، التأكيد على أنه لم تسجّل أي حالة للإصابة بفيروس كورونا الجديد بالمنطقة، وأمس، أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، إصابة مواطن بفيروس كورونا القديم واتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة بشأنه.
وأضافت المديرية، عبر حسابها بموقع «تويتر»، المواطن المصاب بمحافظة النعيرية، تم تشخيص حالته على أنها «فيروس كورونا متلازمة الشرق الأوسط القديم»، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والطبية في مثل هذه الحالات.
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