حساب المواطن يحدد موعد صرف الدعم لأصحاب الطلبات بعد «دفعة فبراير»

قال برنامج حساب المواطن، إن الدعم المستحَق لأصحاب الطلبات المقدَّمة بعد صرف الدفعة الـ27 «دفعة فبراير»، يتم صرفه بدفعة شهر مارس المقبل حال قبول طلباتهم.

وأضاف البرنامج عبر حسابه بـ«تويتر»، أنه في حال تم تقديم الطلب قبل تاريخ 10 فبراير الجاري، سيتم دراسة حالة أهليته وإبلاغه باستيفائه لشروط الأهلية عن طريق زيارة حسابه «دراسة الأهلية»؛ ليكون ضمن دورة الأهلية لشهر مارس المقبل.

وكان برنامج حساب المواطن، أمس الاثنين، أودع 2.6 مليار ريال كمخصص دعم للمستفيدين المكتملة طلباتهم للدفعة الـ27 «دفعة فبراير»، البالغ عددهم نحو 12.6 مليون مستفيد رئيسي، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج منذ انطلاقته أكثر من 66 مليار ريال، منها 441 مليون ريال تعويضات بأثر رجعي عن دفعات سابقة، و12 مليون ريال تعويضات عن الدفعة السابقة.

وبلغ العدد الإجمالي لأرباب الأسر 2.3 مليون مستفيد، منهم 1.06 مليون ربّ أسرة تحصّل على الاستحقاق الكامل بمتوسط دعم بلغ 961 ريالًا للأسرة الواحدة، فيما تحصّل 1.04 مليون ربّ أسرة على الاستحقاق الجزئي بمتوسط دعم 902 ريال لكل أسرة، وأن نحو 193 ألف ربّ أسرة حصلوا على الاستحقاق الأدنى والبالغ قيمته 300 ريال، فيما بلغ إجمالي المستقلين المستفيدين من دفعة فبراير 1.5 مليون مستقل تحصّلوا على أكثر من 1.2 مليون مستفيد على الاستحقاق الكامل.

وأوضح برنامج حساب المواطن أن الاعتراضات المالية على الدفعة الـ27 «دفعة فبراير»، سيبدأ يوم 15 فبراير الجاري، أي بعد مضى خمسة أيام من تاريخ الصرف الذي بدأ اليوم الاثنين.

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وقال البرنامج، إن تقديم الاعتراضات المالية يتطلب مراجعة البنك والتأكد من عدم الإيداع، والحصول على كشف حساب من البنك وتقديم اعتراض مالي بعد خمسة أيام من تاريخ صرف الدفعة من أيقونة «الدفعات المالية»، والضغط على أيقونة «دفعة لم تُستَلَم» وإرفاق كشف الحساب.

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