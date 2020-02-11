«كراني» يتوقع موعد رحيل «الزائر القطبي» وموجة صقيع مدتها 48 ساعة

قال خبير الأرصاد الجوية حسن كراني، إن اليوم الثلاثاء، أبرد أيام الزائر القطبي، وتمركُز محوره على العراق دلالة على بداية رحيله، وأشار كراني، في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إلى أن بداية رحيل الزائر القطبي لا تعني اختفاء الصفر المئوي، موضحًا أن هناك صقيعًا وتجمدًا للمياه خلال الـ48 ساعة القادمة خاصة على الشمال والبرودة الشديدة على الشرقية.

وفي تقرير أصدرته الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الثلاثاء، توقعت أن يشهد طقس مناطق المملكة كافة، اعتبارًا من بداية الأسبوع القادم، أجواء دافئة، وقالت «هيئة الأرصاد» في بيان لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن هناك توقعات بتأثير حالة مطرية يصحبها نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق شمال وغرب المملكة، ومن ثم وسط وشرق المملكة.

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