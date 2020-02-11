بالصور.. تواصُل عمليات التصويت في «غرفة الرياض» على فئتي التجار والصناع

أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، اليوم الثلاثاء، أن عدد المصوتين في انتخابات الغرفة لفئة التجار والصناع، بلغ -حتى الآن، وذلك عبر التصويت الإلكتروني- نحو 12.358 صوتًا أدلى بها 5.252 ناخبًا، وذلك حتى الساعة الثالثة عصرًا.

وأضافت الغرفة -في بيان- أن جملة الأصوات المشار إليها، كان من بينها نصيب فئة التجار منها (6705) صوتًا، و(5653) صوتًا لفئة الصناع، مشيرة إلى استمرار التصويت -إلكترونيًّا- عن بعد من خلال زيارة الرابط الالكتروني المخصص لذلك، من الساعة الثامنة صباحًا، وتنتهي عملية التصويت عند الساعة الثامنة مساءً من يوم الخميس، على أن تعلن النتائج من خلال اللجنة المشرفة على الانتخابات.

وتابعت «غرفة الرياض»، أن الناخب والناخبة يحق لهما التصويت لعدد 4 مرشحين، بحد أقصى صوتين لكل فئة «صناع» و«تجار»، على أن يكون الدخول للموقع بغرض التصويت مرة واحدة فقط، حيث سيكون التصويت مفتوحًا طيلة الثلاثة الأيام المخصصة للانتخابات، حيث يبلغ عدد مشتركي الغرفة الذين يحق لهم التصويت 127.832 ناخبًا وناخبة، كأكبر رقم يسجل على مستوى الغرفة التجارية.

وانطلقت -صباح اليوم الثلاثاء- انتخابات مجلس إدارة غرفة الرياض في دورته الثامنة عشرة عبر نظام التصويت الإلكتروني على موقع وزارة التجارة والاستثمار، ويتنافس (57) مرشحًا ومرشحه منهم (42) من فئة التجار و(15) من فئة الصناع.

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