«الأرصاد» تحدد موعد «الأجواء الدافئة» على مناطق المملكة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن يشهد طقس مناطق المملكة كافة، اعتبارًا من بداية الأسبوع القادم، أجواء دافئة، وقالت «هيئة الأرصاد» في بيان لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن هناك توقعات بتأثير حالة مطرية يصحبها نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق شمال وغرب المملكة، ومن ثم وسط وشرق المملكة.

وفي تقريرها لطقس اليوم الثلاثاء، أشارت «هيئة الأرصاد» إلى أن هناك انخفاضًا في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.

وذكرت الهيئة، أن هذا الانخفاض يصاحبه نشاط للرياح السطحية على مناطق (الرياض، الشرقية، نجران، مكة المكرمة، والمدينة المنورة)، وسماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب ممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية، كما نبَّهت الهيئة العامة، من سحب رعدية ممطرة على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تشمل مدينة نجران ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، ويدمة، مبينةً أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ9 مساءً.

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