خادم الحرمين يستقبل رئيس حكومة الكويت بحضور ولي العهد وقادة عسكريين

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، جلسة مباحثات رسمية مع رئيس مجلس حكومة الكويت، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

واستقبل خادم الحرمين رئيس حكومة الكويت والوفد المرافق له، ورحّب الملك بالشيخ صباح، الذي أبدى سعادته باللقاء، وصافح الأمراء والوزراء وقادة القطاعات العسكرية، بينما أقام خادم الحرمين الشريفين مأدبة غداء تكريمًا لرئيس مجلس الوزراء الكويتي والوفد المرافق له.

ونقل الشيخ صباح خالد الصباح لخادم الحرمين، تحيات وتقدير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، بينما حمّله الملك تحياته وتقديره للأمير، وتم خلال المباحثات، استعراض العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها ودعمها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث مستجدات الأحداث في المنطقة.

حضر المباحثات، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء -الوزير المرافق- والأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء خالد بن عبدالرحمن العيسى، ووزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان.

كما حضرها من الجانب الكويتي، الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية، والشيخ ثامر على صباح السالم الصباح رئيس جهاز الأمن الوطني، والشيخ فهد جابر المبارك الحمد الصباح الوكيل للشؤون الأمنية وشؤون الالتماسات بديوان رئيس مجلس الوزراء، ومساعد وزير الخارجية لشؤون دول مجلس التعاون السفير ناصر حجي المزين، والشيخ على الخالد الجابر الصباح سفير دولة الكويت لدى المملكة، والشيخ ناصر أحمد صباح السالم الصباح الوكيل للشؤون الاقتصادية بديوان رئيس مجلس الوزراء، والشيخ خالد محمد الخالد الصباح الوكيل المساعد للشؤون المحلية بديوان رئيس مجلس الوزراء.

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وكان رئيس مجلس الوزراء الكويتي، قد وصل الرياض في وقت سابق، اليوم الثلاثاء، وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، كل من: الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض، والأمير تركي بن محمد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير سلطان بن سعد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، وسفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ على خالد الجابر الصباح، ومندوب عن المراسم الملكية.

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