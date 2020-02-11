

الدمام 17 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 11 فبراير 2020 م واس

نظم فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية اليوم ورشة عمل حول سير عمل المشروع الإلكتروني "ودي" والتي قدمها مدير عام التسويات الودية في المملكة سليمان التويجري، بحضور مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن المقبل، وذلك بمقر فرع الوزارة بالدمام.

وأوضح المقبل في بداية الورشة بأن سير عمل برنامج "ودي" الذي دشنه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، مؤخراً يهدف إلى الوصول إلى الإصلاح والتسويات الودية وهو الأمر الذي تستهدفه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ويساهم في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠.

واستعرضت الورشة تجارب مكاتب فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المنطقة ضمن برنامج ودي، مؤكداً أن ذلك يؤكد بأن حقوق الوافد مصانة أسوة بالمواطن في هذا البلد.

بدوره كشف مدير عام التسويات الودية بالمملكة سليمان التويجري، بأن إجمالي مبالغ التسويات الودية على مستوى المملكة بلغ أكثر من ٢٠٠ مليون ريال خلال العام الماضي 2019م، منوهاً بأن نسبة الصلح للعام الماضي وصل لأكثر من ٣٤%، وأن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تستهدف خلال العام الجاري 2020م لتحقيق نسبة ٥٠% لقضايا التسويات الودية على المستوى العام في المملكة، مبيناً أن مؤشر نسبة الصلح هو أحد المؤشرات التي تدعم تحسين المؤشر الاستراتيجي الدولي لترتيب المملكة للعمل في الخارج.

//انتهى//

19:46ت م

0245





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / عمل الشرقية ينظم ورشة عمل حول المشروع الإلكتروني "ودي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.