السعودية اليوم / تأخير بداية الدوام بتعليم القصيم لبرودة الأجواء



بريدة 17 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 11 فبراير 2020 م واس

وجه مدير عام التعليم بمنطقة القصيم محمد بن سليمان الفريح, بإيقاف الاصطفاف الصباحي وتأخير بداية الحصة الأولى بجميع مدارس ‎تعليم القصيم يومي الأربعاء والخميس 18/19/ 6/ 1441هـ إلى الساعة 9 صباحاً، مع استمرارية توقيت الخروج دون تغيير, وذلك ‏نظرًا لتنبيه الهيئة العامة للأرصاد بقدوم موجة برد شديدة هذه الأيام.

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19:21ت م

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