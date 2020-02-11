

لندن 17 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 11 فبراير 2020 م واس

أصدر مكتب الإرصاد الجوي في بريطانيا اليوم تحذيراً للمواطنين جراء ترقب قدوم العاصفة "دينيس" في مناطق واسعة من إنجلترا وويلز خلال عطلة نهاية الإسبوع القادمة.

وأشار المكتب إلى أن العاصفة "دينيس" ربما تجلب رياح بسرعة 90 كلم/ساعة وفيضانات في مناطق واسعة من البلاد، ولكنها لن تكون بنفس درجة خطورة العاصفة "كيارا" التي أدت إلى دمار واسع في الممتلكات ووفاة مواطن خلال عطلة نهاية الإسبوع الماضي.

ومن المتوقع أن تستمر العاصفة دينيس، وفقاً لبيان المكتب، حتى نهاية يوم السبت القادم على أقل تقدير.

// انتهى //

18:52ت م

0235





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الإرصاد الجوي يحذر من عاصفة جديدة أثناء تعافي بريطانيا من آثار "كيارا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.