السعودية اليوم / الشيخ السديس يرأس الاجتماع الأول لعمل الخطة الإستراتيجية الجديدة لرئاسة شؤون الحرمين



مكة المكرمة 17 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 11 فبراير 2020 م واس

رأس معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم, الاجتماع الأول لعمل الخطة الإستراتيجية الجديدة للفترة الثالثة.

وأكد معاليه خلال الاجتماع أن الرئاسة تسعى إلى تطوير العمل المؤسسي ومواكبة رؤية المملكة 2030م, ونشر الرؤية والرسالة والقيم والأهداف الواردة في الخطة الإستراتيجية للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي, مشدداً على ضرورة العناية بالتطوير والتجديد وشمول الخدمات والحرص على المعايير والضوابط ومؤشرات الأداء في تقوية نقاط القوة وتعزيزها من خلال العمل الدوري والموسمي والميداني، وإبراز الخدمات وإيصال رسالة الحرمين الشريفين للعالم أجمع.

ووجه معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس بتشكيل لجنة عليا لرسم ملامح الخطة الإستراتيجية للمرحلة المقبلة في الرئاسة والتي تهتم برسم أهداف الخطة ومعالجتها وإنهائها حسب المعطيات في تقديم الخدمات في الحرمين الشريفين وقاصديهما، وفق تطلعات ولاة الأمر – حفظهم الله -.

وبيّن معاليه أن اللجنة تهدف إلى تقديم العديد من المبادرات وورش العمل، والعديد من البرامج التي من شأنها الارتقاء بمنظومة الخدمات، والسير قدماً نحو مرافئ التقدم والازدهار، ورسم الخطة الاستراتيجية للبنية الداخلية والخارجية، وجدولة المشروعات لوكالة المشاريع، بالإضافة إلى عرض الفرص والتحديات ودراستها دراسة بحتة للخروج بمنظومة عمل عالية الأداء.

وقدم معاليه شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على الجهود العظيمة والرعاية والعناية بالحرمين الشريفين وقاصديهما.

// انتهى //

18:50ت م

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