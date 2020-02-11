السعودية اليوم / محافظ الجبيل يرأس اجتماع المجلس المحلي الخامس



الجبيل 17 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 11 فبراير 2020 م واس

رأس محافظ الجبيل رئيس المجلس المحلي بالمحافظة عبدالله بن ناصر العسكر، الاجتماع الخامس في دورته الثانية للفترة الخامسة للمجلس المحلي ، وذلك بقاعة الأمير متعب بن عبدالعزيز بمبنى البلدية بمدينة الجيبل.

وفي بداية الاجتماع رفع محافظ الجبيل إلى سمو أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس المنطقة وإلى سمو نائب أمير المنطقة نائب رئيس مجلس المنطقة -, خالص الشكر والتقدير للدعم المتواصل الذي تلقاه المحافظة في إقرار العديد من التوصيات التي اتخذها مجلس المنطقة مؤخراً، إضافة إلى دعم تنفيذ العديد من المشاريع التنموية في المحافظة.

وبحث الاجتماع عددا من المواضيع المطروحة على جدول الأعمال، واستعراض التقارير المقدمة من اللجان المنبثقة من المجلس وعدد من التوصيات، تمهيداً لرفعها لأمانة مجلس المنطقة، كما بارك محافظ الجبيل تعيين المهندس عبدالقادر الترتيري مديراً لإدارة كهرباء الشمالية بالجبيل، متمنياً له كل التوفيق والنجاح.

// انتهى //

18:33ت م

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