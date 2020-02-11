

الدمام 17 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 11 فبراير 2020 م واس

افتتح سمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن ، اليوم مبنى الروضة الخامسة، وذلك بعد انتقاله إلى مبنى حكومي، بحضور مدير تعليم حفر الباطن عايض بن نافع الرحيلي والقيادات التعليمية.

وتجول سمو محافظ حفر الباطن في مرافق مبنى الروضة، وشاهد عرض مرئي حول فعاليات وأنشطة الروضة.

وأكد مدير تعليم محافظة حفر الباطن الرحيلي، على أن التعليم شهد قفزات متتابعة خلال السنوات الأخيرة والتي لم تكن لتتحقق لولا فضل الله عز وجل ثم ما تلقاه مؤسسات التعليم من دعم سخي، ورعاية متواصلة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الرشيدة، ومتابعة حثيثة من معالي وزير التعليم وقيادات الوزارة لتذليل الصعوبات للتوسع في مشروع الروضات في بيئات تربوية جاذبة تتوافق مع التحول الوطني لتحقيق رؤية المملكة 2030، مثمنا لسمو محافظ حفر الباطن مشاركته الدائمة لفعاليات ومناشط التعليم بالمحافظة ورعايته لمناسباتها.

//انتهى//

18:31ت م

0228





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو محافظ حفر الباطن يفتتح مبنى الروضة الخامسة بالمحافظة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.