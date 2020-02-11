السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الجوف يتفقد عدداً من المراكز التابعة لمحافظة دومة الجندل



دومة الجندل 17 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 11 فبراير 2020 م واس

تفقد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم، عدداً من المراكز التابعة لمحافظة دومة الجندل، وذلك ضمن حرص سموه الكريم للوقوف على احتياجات المواطنين فيها.

والتقى سموه خلال الزيارة برؤساء المراكز والأهالي, مستمعاً لمطالبهم واحتياجاتهم، موجهاً سموه المسؤولين بتقديم أفضل الخدمات لأهالي المراكز وقراها والوصول إليهم والوقوف على احتياجاتهم.

وشملت زيارة سمو أمير منطقة الجوف مركز أبو عجرم، ومركز الأضارع، ومركز الرديفة ومركز اصفان، ومركز الشقيق .

رافق سموه خلال الزيارات وكيل إمارة الجوف حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان، ومحافظ دومة الجندل الدكتور طلال بن مشل التمياط، ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية المهندس حبيب بن محمد عبدالصمد.

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18:01ت م

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