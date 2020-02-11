السعودية اليوم / كلية العلوم بجامعة الملك سعود تختتم فعاليات "معرض استكشاف العلوم" بالرياض



الرياض 17 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 11 فبراير 2020 م واس

اختتمت كلية العلوم بجامعة الملك سعود فعاليات "المعرض العلمي المتنقل لكلية العلوم" الذي نظمته على مدى 3 أيام تحت شعار "استكشاف العلوم" بمدينة الرياض، وذلك في ضوء رسالة الكلية العلوم الرامية إلى تعريف المجتمع بكل شرائحه بدور العلوم في خدمة البشرية، ونشر الوعي بمفهوم الثقافة العلمية.

واحتوى المعرض على أربعة أجنحة رئيسة هي : الذرات، والجينات، وكوكب الأرض، وسحر الأرقام، قدم خلالها معلومات إثرائية علمية مبسطة عن المجالات الأساسية في مجال العلوم والاكتشافات العلمية عبر بعض المجسمات والأجهزة العلمية المبسطة والملصقات التعليمية.

ويعد هذا المعرض الثالث من نوعه الذي أقامته الكلية في تاريخها، حيث نظمت الأول قبل عامين في بهو جامعة الملك سعود، والثاني العام الماضي في (سوق بانوراما مول)، ووجدا تفاعلاً من الحضور الذين تبادلوا الأحاديث مع منسوبي ومنسوبات كلية العلوم إلى جانب عدد كبير من طلاب وطالبات الكلية عن مجالات العلوم والمعرفة التي تقدمها الأجنحة المشاركة.

// انتهى //

17:39ت م

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