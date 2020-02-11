شكرا لقرائتكم خبر عن عمليات بحث 16 ساعة .. تفاصيل العثور على قائد طائرة عسير والان نبدء بالتفاصيل

- الطائرة تابعة لوزارة البيئة تعمل في الرش و مكافحة الجراد

- أقلعت من مدرج الوزارة وكان يقودها طيار سوداني الجنسية

- أصيبت بعطل في المحرك على ارتفاع 500 متر

- هبطت في منطقة كثيفة الأشجار بالنماص بعدما انطفأ محركها

- عمليات بحث استمرت 16 ساعة وتوصلت له فرقة ميدانية

- العثور على الطيار في مكان يبعد بـ 3 كيلو نقله إلى مستشفى المجاردة

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- فريق من مكتب الطيران المدني يباشر التحقيق في ملابسات الحادث

كشف متحدث إمارة عسير محمد بن دوسري عن تفاصيل العثورعلى قائد الطائرة التي هبطت أمس في منطقة وعرة.

وقال دوسري أن الطائرة التي هبطت قبل عدة ساعات في منطقة وعرة غرب محافظة النماص هي طائرة رش تابعة لشركة متعاقدة مع وزارة البيئة لمكافحة الجراد، أقلعت من مدرج الطائرات الخاص بوزارة البيئة وقد تم التوصل مع قائدها طه الحير سوداني الجنسية.

وتبين أنها كانت تطير على ارتفاع 500م ،عندما لاحظ قائدها عطلاً بالمحرك وبدأ بمحاولة الهبوط الاضطراري باتجاه منطقة كثيفة الأشجار، واستطاع خفض مستوى الارتفاع إلى أن انطفأ محرك الطائرة وحطّ بها فوق الأشجار بمنطقة وعرة جداً وسط أودية وجبال بعيدة عن المناطق المأهولة.

وأشار دوسري أنه فور تلقي البلاغ وجه سمو أميرمنطقة عسير الأمير تركي بن طلال بتحرك الجهات المعنية وتم تشكيل غرفة عمليات وخرجت طائرات من قوات الأمن للبحث، ونظرا لوعورة المنطقة تحركت الفرق الميدانية سيرا على الأقدام، وتوصلت الفرق الميدانية إلى مكان الطائرة مساء أمس الاثنين وكان قائد الطائرة قد تحرك من مكان هبوطها إلى الطريق العام للبحث عن المساعدة، واستمرت عمليات البحث على مدار 16 ساعة حتى تم العثور على قائد الطائرة عند الساعة السابعة من صباح اليوم في مكان يبعد عن الطائرة بحوالي 3 كيلو متر وهو بحالة مستقرة ويشكو من التعب والإنهاك جراء المشي لمسافات طويلة وبرودة الأجواء، وقدمت له الإسعافات الأولية له ونقل إلى مستشفى المجاردة.

وأضاف متحدث الإمارة أن فريق مكتب تحقيقات الطيران المدني وصل اليوم لإجراء التحقيقات وكشف ملابسات الحادث.