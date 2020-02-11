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عمل الرياض يقبض على 17 وافدًا مخالفًا

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2020-02-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

واصل فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض حملاته التفتيشية على المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بضوابط الوزارة وقرارتها، وتعقب المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل.

ونفذ الفرع، مساء السبت الماضي بالمشاركة مع الجهات الشريكة متمثلة بشرطة الرياض ودوريات الضبط الميداني ولجنة التبغ، حملة كبرى استهدفت عدة مواقع منها مزادات السيارات المصدومة والمستعملة بـ الحائر.

وأسفرت الحملات عن إغلاق ٣ محلات والقبض على 17 وافدًا من مخالفي نظام الإقامة والعمل، وتم اتخاذ الإجراءات الرسمية بحقهم.

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وأكد مدير عام مكتب العمل بمنطقة الرياض عبدالكريم عسيري أن هذه الحملة المشتركة هي امتداد للحملات التفتيشية المنفذة على جميع المنشآت في جميع أحياء الرياض والمناطق والمحافظات والمراكز التابعة لها، وسيعقبها حملات مماثلة بلا توقف بالتعاون مع الجهات الشريكة للتأكد والتحقق من التزام أصحاب المحلات بقرارات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المنظمة لسوق العمل.

وشدد عسيري على أنه ووفقًا للقرارات الوزارية لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق العقوبات بحق المخالفين سواء كانت شركات ومؤسسات أو أفراد.

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