درجة الحرارة تحت الصفر غدًا في الرياض

2020-02-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع مركز طقس العرب أن تنخفض درجة الحرارة غدًا في الرياض لما دون الصفر المئوي.

ونشر مركز طقس العرب خريطة تشير إلى درجة الحرارة المتوقعة يوم الأربعاء والتي من المنتظر أن تصل إلى درجة واحدة تحت الصفر في بعض أحياء العاصمة الرياض.

وحذر كادر التنبؤات الجوية في مركز طقس العرب الإقليمي من الانخفاض الحاد والكبير في درجات الحرارة الذي ستشهده عموم منطقة الرياض، بما في ذلك الأجزاء الداخلية من مدينة الرياض، حيث يُتوقع أن تلامس حاجز الصفر المئوي هذه الليلة وفجر يوم غدٍ الأربعاء، بل وتصل إلى ما دون ذلك في الأطراف الخارجية للمدينة.

وتوقع طقس العرب أن تنخفض درجة الحرارة العظمى في مدينة الرياض نهار يوم الثلاثاء لتسجل العظمى 13 درجة مئوية فقط، في حين تتعمق الكتلة الباردة بشكل كبير في أجواء العاصمة، لتهوي بدرجات الحرارة إلى حدود الـ 0 المئوي، وربما تنخفض إلى 1 درجة تحت الصفر خاصة في أطراف المدينة، بالتالي يكون الطقس شديد البرودة بشكل غير اعتيادي.

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يأتي هذا فيما توقعت الهيئة العامة للأرصاد أن يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على مناطق الشرقية، القصيم، الرياض ونجران غدًا.

كما توقعت أن تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض والمنطقة الشرقية ونجران وكذلك على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما تكون السماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية. ويتوقع تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على تلك المرتفعات.

ولفتت إلى أن الرياح السطحية ستكون شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة على البحر الأحمر في حين ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الخليج العربي.

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