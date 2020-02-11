فيديو.. شاب يتحرش بطالبات ويعرض حياتهن للخطر

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2020-02-11 متابعات الخليج 365 - القصيم حاول شاب مستهتر مضايقة مركبة تقل طالبات في القصيم معرضًا حياتهن للخطر رفقة قائد المركبة. وأوضح الفيديو الذي نشره حساب صهيل على تويتر الشاب وهو يقترب من مركبة الفتيات ويتحرش بهن فيما طالب العديد من المواطنين بسرعة القبض عليه ومحاسبته وفق نظام مكافحة التحرش. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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