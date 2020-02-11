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شكرا لقرائتكم ساما تطلق برنامج دبلوم التأمين المتقدم ACII ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
لرفع كفاءة العاملين بالإدارات الفنية
متابعات الخليج 365 - واس
أطلقت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” برنامج دبلوم التأمين المتقدم ACII في نسخته الثانية.
ويستهدف البرنامج، الذي يمتد لسنتين ونصف وينفذ على مرحلتين، الموظفين العاملين في شركات التأمين، حيث يهدف المشروع إلى رفع كفاءة العاملين السعوديين والسعوديات في الإدارات الفنية بقطاع التأمين من خلال منحهم الفرصة للحصول على شهادات مهنية في مجال التأمين، بهدف تدريب وتأهيل منسوبي القطاع المالي حيث يُعَدُّ إحدى مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي ضمن رؤية المملكة 2030.
وأوضحت مؤسسة النقد، أن إجمالي عدد المرشحين من قبل شركات التأمين بلغ 76 مرشحاً ومرشحة، وهم الذين انطبقت عليهم شروط قبول دخول المرحلة الأخيرة للفرز، كما تم إخضاع
المرشحين والمرشحات لعدة مراحل للقبول، وذلك لاختيار 15 مرشحاً ومرشحة للالتحاق بالبرنامج المدعوم بالكامل من قبل مؤسسة النقد بهدف تأهيل وتطوير موظفي قطاع التأمين.
وأشارت “ساما” إلى أن المتدربين سيحصلون بعد اجتياز البرنامج على شهادة دبلوم متقدم في التأمين ACII معتمد من المعهد البريطاني للتأمين The Chartered Insurance Institute، ومقدم من قبل معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية.
الجدير بالذكر أن برنامج دبلوم التأمين المتقدم في نسخته الأولى الذي سبق إطلاقه في أواخر عام 2018م، بدأ حالياً مرحلته الثانية حيث التحق به 12 مرشحاً ومرشحة.
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