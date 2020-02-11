، "الثبيتي" ضمن المرشحين للمقاعد التنفيذية بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم ،

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
محمد بن مسعود - الدمام - عقدت اللجنة الانتخابية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم، اجتماعًا في العاصمة الماليزية كوالالمبور، وصادقت على أهلية المرشحين لعضوية المكتب التنفيذي في الاتحاد عن الاتحادات الإقليمية، من أجل المشاركة في الانتخابات التي ستُقام خلال اجتماع الجمعية العمومية الـ30 في العاصمة الماليزية كوالالمبور يوم 16 أبريل المقبل.
وصادقت الجمعية العمومية السابقة على زيادة عدد "5" أعضاء للمكتب التنفيذي يمثلون الاتحادات الإقليمية الخمسة: "الشرق والغرب والجنوب والوسط والاسيان"، وبعد إجراء تدقيق النزاهة اعتبرت اللجنة الانتخابية أن المرشحين التالية أسماؤهم يتوافقون مع متطلبات الأهلية في النظام الأساسي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم 2019، والنظام الانتخابي في الاتحاد 2019؛ وهم: السعودي خالد الثبيتي، والإماراتي عبدالله الجنيبي عن اتحاد منطقة غرب آسيا؛ والجنرال سوميوت بومبانمونج (تايلاند) عن اتحاد منطقة آسيان، وكاتانبيك ماماتوف (قرغيزستان) عن منطقة اتحاد منطقة وسط آسيا، وفالنتينو سان جيل (غوام) عن اتحاد منطقة شرق آسيا، وأنورا دا سيلفا (سريلانكا) عن اتحاد منطقة جنوب آسيا.
وتتكون اللجنة الانتخابية من: ليم كيا تونج من سنغافورة (رئيس لجنة الانضباط والأخلاق)، ونائب الرئيس جاهانجير باجلاري من إيران (رئيس لجنة الاستئناف)، ونائب الرئيس مهند فهمي حمد من البحرين (رئيس لجنة التدقيق الداخلي والتوافق).اللجنة الانتخابية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
11 فبراير 2020 - 17 جمادى الآخر 1441 06:52 PM
عقدت اللجنة الانتخابية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم، اجتماعًا في العاصمة الماليزية كوالالمبور، وصادقت على أهلية المرشحين لعضوية المكتب التنفيذي في الاتحاد عن الاتحادات الإقليمية، من أجل المشاركة في الانتخابات التي ستُقام خلال اجتماع الجمعية العمومية الـ30 في العاصمة الماليزية كوالالمبور يوم 16 أبريل المقبل.
وصادقت الجمعية العمومية السابقة على زيادة عدد "5" أعضاء للمكتب التنفيذي يمثلون الاتحادات الإقليمية الخمسة: "الشرق والغرب والجنوب والوسط والاسيان"، وبعد إجراء تدقيق النزاهة اعتبرت اللجنة الانتخابية أن المرشحين التالية أسماؤهم يتوافقون مع متطلبات الأهلية في النظام الأساسي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم 2019، والنظام الانتخابي في الاتحاد 2019؛ وهم: السعودي خالد الثبيتي، والإماراتي عبدالله الجنيبي عن اتحاد منطقة غرب آسيا؛ والجنرال سوميوت بومبانمونج (تايلاند) عن اتحاد منطقة آسيان، وكاتانبيك ماماتوف (قرغيزستان) عن منطقة اتحاد منطقة وسط آسيا، وفالنتينو سان جيل (غوام) عن اتحاد منطقة شرق آسيا، وأنورا دا سيلفا (سريلانكا) عن اتحاد منطقة جنوب آسيا.
وتتكون اللجنة الانتخابية من: ليم كيا تونج من سنغافورة (رئيس لجنة الانضباط والأخلاق)، ونائب الرئيس جاهانجير باجلاري من إيران (رئيس لجنة الاستئناف)، ونائب الرئيس مهند فهمي حمد من البحرين (رئيس لجنة التدقيق الداخلي والتوافق).
، "الثبيتي" ضمن المرشحين للمقاعد التنفيذية بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر "الثبيتي" ضمن المرشحين للمقاعد التنفيذية بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.