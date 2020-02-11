محمد بن مسعود - الدمام - الحكومة السودانية توافق على تسليم "البشير" للمحكمة الجنائية الدولية

صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

الخليج 365

2020-02-11

أعلنت الحكومة السودانية اتفاقها مع فصائل مسلحة في دارفور على تسليم المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية.

ومن أبرز المطلوبين لدى المحكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير.

وقال وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح، لـ"رويترز" يوم الثلاثاء، إن الحكومة اتفقت مع جماعات التمرد في إقليم دارفور خلال محادثات سلام في جوبا على مثول المطلوبين أمام المحكمة الجنائية الدولية.

والرئيس السابق عمر البشير مطلوب لدى المحكمة لكن الوزير لم يذكره بالاسم.

ويواجه البشير اتهامات بالإبادة الجماعية وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور في عام 2003.

ووصل البشير إلى السلطة في انقلاب عسكري في عام 1989. وظل يحكم السودان حتى أُزيح عن السلطة في أبريل/ نيسان 2019.