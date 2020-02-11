محمد بن مسعود - الدمام - بالتعاون مع مجلس الجمعيات التعاونية يقيم برنامج الإسكان التعاوني التابع لوزارة الإسكان بالتعاون مع مجلس الجمعيات التعاونية، غداً الأربعاء في المدينة المنورة لقاءً بعنوان "الإسكان التعاوني وأهدافة"، وذلك بفندق كراون بلازا المدينة .

ويتضمن اللقاء تعريفاً شاملاً بمزايا الإسكان التعاوني وأهدافه والأثر الاقتصادي والاجتماعي للجمعيات التعاونية الإسكانية، بالإضافة إلى الدعم المقدم من وزارة الإسكان ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية للجمعيات التعاونية الإسكانية.

ويأتي هذا اللقاء امتداداً للجولات السابقة التي بدأها الإسكان التعاوني في عدد من مناطق المملكة . برنامج الإسكان التعاوني وزارة الإسكان 11 فبراير 2020 - 17 جمادى الآخر 1441 06:20 PM Advertisements بالتعاون مع مجلس الجمعيات التعاونية "الإسكان التعاوني" يقيم لقاءً للتعريف بالإسكان التعاوني وأهدافة بالمدينة المنورة.. غداً "الإسكان التعاوني" يقيم لقاءً للتعريف بالإسكان التعاوني وأهدافة بالمدينة المنورة.. غداً يقيم برنامج الإسكان التعاوني التابع لوزارة الإسكان بالتعاون مع مجلس الجمعيات التعاونية، غداً الأربعاء في المدينة المنورة لقاءً بعنوان "الإسكان التعاوني وأهدافة"، وذلك بفندق كراون بلازا المدينة .

ويتضمن اللقاء تعريفاً شاملاً بمزايا الإسكان التعاوني وأهدافه والأثر الاقتصادي والاجتماعي للجمعيات التعاونية الإسكانية، بالإضافة إلى الدعم المقدم من وزارة الإسكان ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية للجمعيات التعاونية الإسكانية.

ويأتي هذا اللقاء امتداداً للجولات السابقة التي بدأها الإسكان التعاوني في عدد من مناطق المملكة . الكلمات المفتاحية ، "الإسكان التعاوني" يقيم لقاءً للتعريف بالإسكان التعاوني وأهدافة بالمدينة المنورة.. غداً ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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