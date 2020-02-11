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رعى محافظ العارضة المكلف خالد بن ناصر البقمي، الثلاثاء، المشروع الكشفي الوطني لنظافة البيئة وحمايتها الـ12، في حديقة العين الحارة بالعارضة، تحت شعار "النظافة من الإيمان.. حماية للإنسان وتنمية للمجتمع".
وكان في استقبال المحافظ لدى وصوله لمقر المشروع: مدير مكتب تعليم العارضة أحمد بن علي جبرة، ورئيس وحدة النشاط محمد مسملي، وعدد من منسوبي التعليم ومدراء الجهات المشاركة.
وأجرى "البقمي"، يرافقه رئيس بلدية العارضة سعيد بن جبران التليدي، ورئيس المجلس البلدي محمد ماطر عقيلي، ورئيس مركز قيس شجاع السبيعي؛ جولة تعريفية على المشروع.
وأشاد بالجهود المبذولة، وبأهمية المحافظة على نظافة البيئة؛ حيث إن العارضة أحد برامج المدن الصحية وواحة الطبيعة النقية، داعيًا الله للجميع بالتوفيق والسداد.
وفي ختام اللقاء كرم محافظ العارضة المكلف خالد البقمي، الرعاة والداعمين للمشروع والجهات المشاركة والإعلاميين.
محافظ العارضة المشروع الكشفي الوطني لنظافة البيئة وحمايتها
11 فبراير 2020 - 17 جمادى الآخر 1441 05:41 PM
تحت شعار "النظافة من الإيمان.. حماية للإنسان وتنمية للمجتمع"محافظ العارضة يرعى المشروع الكشفي الوطني للبيئة وحمايتها
رعى محافظ العارضة المكلف خالد بن ناصر البقمي، الثلاثاء، المشروع الكشفي الوطني لنظافة البيئة وحمايتها الـ12، في حديقة العين الحارة بالعارضة، تحت شعار "النظافة من الإيمان.. حماية للإنسان وتنمية للمجتمع".
وكان في استقبال المحافظ لدى وصوله لمقر المشروع: مدير مكتب تعليم العارضة أحمد بن علي جبرة، ورئيس وحدة النشاط محمد مسملي، وعدد من منسوبي التعليم ومدراء الجهات المشاركة.
وأجرى "البقمي"، يرافقه رئيس بلدية العارضة سعيد بن جبران التليدي، ورئيس المجلس البلدي محمد ماطر عقيلي، ورئيس مركز قيس شجاع السبيعي؛ جولة تعريفية على المشروع.
وأشاد بالجهود المبذولة، وبأهمية المحافظة على نظافة البيئة؛ حيث إن العارضة أحد برامج المدن الصحية وواحة الطبيعة النقية، داعيًا الله للجميع بالتوفيق والسداد.
وفي ختام اللقاء كرم محافظ العارضة المكلف خالد البقمي، الرعاة والداعمين للمشروع والجهات المشاركة والإعلاميين.
، محافظ العارضة يرعى المشروع الكشفي الوطني للبيئة وحمايتها ،
المصدر : الخليج 365
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