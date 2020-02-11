شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين 16 مشروعاً تعليمياً بمكة والان نبدء بالتفاصيل

دشن صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة 16 مشروعاً تعليميا بمكة المكرمة يستفيد منها نحو 9330 طالبا وطالبة.

واستمع سموه إلى شرح عن المباني التي تم ترميمها وتأهيلها بهدف تحسين البيئة التعليمية، إذ يعد مجمع الشرائع 7 الأكبر في هذه المشاريع فيما تم الانتهاء من مبنى اليمانية الابتدائية، وأيضا مبنى مدرسة الأوزاعي الابتدائية.

وبحسب العرض فإن مدارس النهروان ، المتوسطة التاسعة ، أنس بن مالك ، أم القرى ، حراء ، ومجمع البحيرات تم تأهيلها ويستفيد منها نحو 3810 طلاب وطالبات فيما تم إنشاء 6 مبانٍ جديدة للطفولة المبكرة ورياض الأطفال وإعادة تأهيل 84 فصلا في مباني قائمة يستفيد منها جميعا نحو 2700 طالب وطالبة.