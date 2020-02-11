اخبار السعوديه

تدشين 16 مشروعاً تعليمياً بمكة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين 16 مشروعاً تعليمياً بمكة والان نبدء بالتفاصيل

دشن صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة 16 مشروعاً تعليميا بمكة المكرمة يستفيد منها نحو 9330 طالبا وطالبة.

واستمع سموه إلى شرح عن المباني التي تم ترميمها وتأهيلها بهدف تحسين البيئة التعليمية، إذ يعد مجمع الشرائع 7 الأكبر في هذه المشاريع فيما تم الانتهاء من مبنى اليمانية الابتدائية، وأيضا مبنى مدرسة الأوزاعي الابتدائية.

وبحسب العرض فإن مدارس النهروان ، المتوسطة التاسعة ، أنس بن مالك ، أم القرى ، حراء ، ومجمع البحيرات تم تأهيلها ويستفيد منها نحو 3810 طلاب وطالبات فيما تم إنشاء 6 مبانٍ جديدة للطفولة المبكرة ورياض الأطفال وإعادة تأهيل 84 فصلا في مباني قائمة يستفيد منها جميعا نحو 2700 طالب وطالبة.

c4e000af71.jpg
765333.jfif
43f7f36ef9.jpg
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تدشين 16 مشروعاً تعليمياً بمكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا