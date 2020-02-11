انتخابات غرفة الرياض .. منافسة قوية وإعلانات لا تتوقف

2020-02-11

متابعات الخليج 365 - شرف الروقي - الرياض

انطلقت اليوم الثلاثاء انتخابات الغرفة التجارية الصناعية بمدينة الرياض والتي تستمر حتى الخميس المقبل، وذلك عبر نظام التصويت الإلكتروني على موقع وزارة التجارة.

ويبلغ عدد أصوات الناخبين في آخر تحديث لغرفة الرياض 12,358، فيما بلغ عدد المصوتين 5252، وتوزعت الأصوات على فئتي التجار والصناع، ووصل أصوات فئة التجار 6705 وفئة الصناع 5653.

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وتشهد انتخابات الغرفة التجارية والصناعية بمدينة الرياض منافسة شديدة بين المرشحين والمرشحات لتواجد أسماء كبيرة وخبرات موثوقة، حيث يتواجد 45 مرشحًا في فئة التجار، و16 مرشحًا في فئة الصناع.

وشهدت العاصمة الرياض ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية والحالية العديد من الحملات الإعلانية من المرشحين والمرشحات من أجل دعمهم في الانتخابات الحالية.

يشار إلى أن التصويت يتم إلكترونيًا ولأول مرة منذ تأسيس غرفة الرياض في عام 1381هـ، حيث يستطيع كل من تنطبق عليه الشروط التصويت لأربعة مرشحين، اثنين من فئة التجار واثنين من فئة الصناع.

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