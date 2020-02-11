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خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت ويقيم مأدبة غداء تكريما له

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس_الرياض

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشقيقة.

ورحب الملك بالشيخ صباح خالد الحمد الصباح والوفد المرافق له، فيما أبدى بلقاء خادم الحرمين الشريفين.

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بعد ذلك صافح الشيخ صباح الصباح الأمراء والوزراء وقادة القطاعات العسكرية.

وقد أقام خادم الحرمين الشريفين مأدبة غداء تكريما لرئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشقيقة والوفد المرافق له.

حضر الاستقبال والمأدبة الأمير خالد بن فهد بن خالد والأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز والأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير فيصل بن سعود بن محمد والأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية، والأمير خالد بن سعود بن خالد المستشار في الديوان الملكي، والأمير بندر بن سعود بن محمد المستشار في الديوان الملكي، والأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، والأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، والأمير بندر بن خالد الفيصل المستشار في الديوان الملكي، والأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، مساعد رئيس الاستخبارات العامة، والأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز، والوزراء وقادة القطاعات العسكرية.