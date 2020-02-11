السعودية | الملك سلمان يستقبل رئيس مجلس الوزراء الكويتي

شكرا لقرائتكم الملك سلمان يستقبل رئيس مجلس الوزراء الكويتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود اليوم، جلسة مباحثات رسمية مع الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشقيقة، بحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

ونقل الشيخ صباح خالد الصباح لخادم الحرمين الشريفين تحيات وتقدير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، فيما حمّله الملك سلمان بن عبد العزيز تحياته وتقديره لأمير دولة الكويت الشقيقة.

وتم خلال المباحثات، استعراض العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها ودعمها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث مستجدات الأحداث في المنطقة.