السعودية | شاهد.. كاميرا ذكية ترصد مخالفة عدم الالتزام بالمسار بالسعودية

كشفت الإدارة العامة للمرور في السعودية، اليوم الثلاثاء، عن البدء قريباً في رصد مخالفات عدم الالتزام بحدود المسارات في الطرق، عبر استخدام كاميرات ذكية.

وأوضحت إدارة المرور، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، أن هذه الخطة تأتي "ضمن التوسع في استخدام التقنية"، حيث "سيتم استخدام الكاميرات الذكية لرصد المخالفين للأنظمة المرورية الخاصة، بعدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق".

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وأضافت أن رصد مثل هذا النوع من المخالفات سيتم عبر أجهزة مطورة من قبل "الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني"، ومعتمدة كلياً على خاصية الذكاء الاصطناعي.

من جهته، أكد مدير الإدارة العامة للمرور اللواء محمد البسامي، خلال كلمته في الملتقى والمعرض الدولي الخامس للسلامة المرورية أن "التقنية صنعت الفارق خلال العام 2018، وساهمت في تعديل سلوك قائدي المركبات، لذا فالتقنية هي خيارنا الأسرع لضبط حركة الطرق، ونعمل على إيجاد نقلة في البيانات الورقية إلى أن تكون إلكترونية وموثوقة يمكن الاستفادة من مخرجاتها".

وأوضح أن قاعدة البيانات "باشر" أظهرت أن "أكثر من 85% من مسببات حوادث الطرق هي بأسباب أخطاء بشرية وبالإمكان تلافيها"، مضيفاً: "مستمرين في تنفيذ الحملات التوعوية لتوعية قائدي المركبات لخفض معدلات الحوادث المرورية".

وتابع: "نعمل على الموائمة بين تطبيق النظام وضبط المخالفين وبين تحفيز المتقيدين بقواعد السير من خلال برامج ومبادرات تستهدف رفع الوعي لدى قائدي المركبات".