السعودية | محمد بن سلمان يبحث مع رئيس غينيا كوناكري العلاقات الثنائية

شكرا لقرائتكم محمد بن سلمان يبحث مع رئيس غينيا كوناكري العلاقات الثنائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اجتمع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في الرياض اليوم الثلاثاء، مع ألفا كوندي، رئيس جمهورية غينيا كوناكري.

محمد بن سلمان مع ألفا كوندي

وجرى خلال الاجتماع استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطويرها، إلى جانب بحث عدد من المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما فيها الجهود المبذولة في مكافحة التطرف ومحاربة الإرهاب.

وكان كوندي قد وصل في وقت سابق من اليوم إلى الرياض. وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الرياض، ووزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، وسفير السعودية لدى غينيا حسين بن ناصر الدخيل.