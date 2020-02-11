، متطرفون إسرائيليون يعتدون على ممتلكات فلسطينيين في "الجليل الأعلى" داخل الخط الأخضر ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
اعتدى متطرفون إسرائيليون، اليوم الثلاثاء، على ممتلكات مواطنين فلسطينيين في قرية الجش في منطقة الجليل الأعلى داخل الخط الأخضر، وخطوا شعارات عنصرية معادية للفلسطينيين.
وقالت مصادر فلسطينية نقلاً عن مواطني القرية، إن "المتطرفين اعتدوا على عشرات السيارات وثقبوا إطاراتها، وخطوا شعارات عنصرية وتحريضية على البنايات، منها (استيقظوا يا يهود) و(أوقفوا الانصهار والاندماج)".
وأشارت المصادر، إلى أن حوادث التخريب طالت أكثر من 107 مركبات، كما تم خط شعارات عنصرية على جدران المسجد في القرية، فيما قالت الشرطة الإسرائيلية إنها استنفرت قواتها في القرية.
وأضافت الشرطة في بيان لها، إنها "شرعت بجمع الأدلة من موقع الجريمة، وفتحت تحقيقًا في ملابسات جريمة الكراهية دون أن تنفذ أي اعتقالات".
متطرفون إسرائيليون يعتدون على ممتلكات فلسطينيين في "الجليل الأعلى" داخل الخط الأخضرصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-02-11
اعتدى متطرفون إسرائيليون، اليوم الثلاثاء، على ممتلكات مواطنين فلسطينيين في قرية الجش في منطقة الجليل الأعلى داخل الخط الأخضر، وخطوا شعارات عنصرية معادية للفلسطينيين.
وقالت مصادر فلسطينية نقلاً عن مواطني القرية، إن "المتطرفين اعتدوا على عشرات السيارات وثقبوا إطاراتها، وخطوا شعارات عنصرية وتحريضية على البنايات، منها (استيقظوا يا يهود) و(أوقفوا الانصهار والاندماج)".
وأشارت المصادر، إلى أن حوادث التخريب طالت أكثر من 107 مركبات، كما تم خط شعارات عنصرية على جدران المسجد في القرية، فيما قالت الشرطة الإسرائيلية إنها استنفرت قواتها في القرية.
وأضافت الشرطة في بيان لها، إنها "شرعت بجمع الأدلة من موقع الجريمة، وفتحت تحقيقًا في ملابسات جريمة الكراهية دون أن تنفذ أي اعتقالات".
11 فبراير 2020 - 17 جمادى الآخر 1441
05:03 PM
خطوا شعارات عنصرية على جدران مسجد القرية
اعتدى متطرفون إسرائيليون، اليوم الثلاثاء، على ممتلكات مواطنين فلسطينيين في قرية الجش في منطقة الجليل الأعلى داخل الخط الأخضر، وخطوا شعارات عنصرية معادية للفلسطينيين.
وقالت مصادر فلسطينية نقلاً عن مواطني القرية، إن "المتطرفين اعتدوا على عشرات السيارات وثقبوا إطاراتها، وخطوا شعارات عنصرية وتحريضية على البنايات، منها (استيقظوا يا يهود) و(أوقفوا الانصهار والاندماج)".
وأشارت المصادر، إلى أن حوادث التخريب طالت أكثر من 107 مركبات، كما تم خط شعارات عنصرية على جدران المسجد في القرية، فيما قالت الشرطة الإسرائيلية إنها استنفرت قواتها في القرية.
وأضافت الشرطة في بيان لها، إنها "شرعت بجمع الأدلة من موقع الجريمة، وفتحت تحقيقًا في ملابسات جريمة الكراهية دون أن تنفذ أي اعتقالات".
، متطرفون إسرائيليون يعتدون على ممتلكات فلسطينيين في "الجليل الأعلى" داخل الخط الأخضر ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر متطرفون إسرائيليون يعتدون على ممتلكات فلسطينيين في "الجليل الأعلى" داخل الخط الأخضر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.