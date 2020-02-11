، أمير الشرقية: دعم القيادة  غير المحدود أسهم في تطور القطاع الصحي ،

محمد بن مسعود - الدمام - خلال لقائه رئيس مجموعة مستشفيات السعودي الألماني

التقى أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بمكتبه في ديوان الإمارة، الثلاثاء، رئيس مستشفيات السعودي الألماني، صبحي بن عبدالجليل بترجي، وقيادات المجموعة.

ونوه الأمير سعود بن نايف، بما شهده قطاع الخدمات الصحية من تطور في ظل الدعم غير المحدود من حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد - حفظهما الله-.

ولفت إلى دور القطاع الخاص في زيادة السعة السريرية في المنطقة الشرقية، وأهمية التنافس في تطوير وتحسين الخدمات الصحية، مؤكدًا الحرص على مستوى الجودة وفق الأنظمة والتعليمات التي أقرتها الجهات المنظمة لقطاع الخدمات الصحية.

كما أكد ضرورة استقطاب الكوادر الوطنية المؤهلة، وتمكينها من تطوير قدراتها للمنافسة على مختلف المستويات، متمنيًا للمجموعة ومنسوبيها التوفيق في عملها.

من جهته، عبر رئيس مجموعة مستشفيات السعودي الألماني، صبحي بترجي، عن شكره وتقديره لأمير المنطقة الشرقية، على دعمه واهتمامه، منذ لحظة تفضله بوضع حجر الأساس لمبنى المستشفى في المنطقة الشرقية.

وقال إن المجموعة تسعد بالعمل في الشرقية، والمساهمة في تطوير الخدمات الصحية في المنطقة، وتلبية الطلب المتزايد على مختلف الخدمات الصحية فيها.

أمير الشرقية رئيس مجموعة مستشفيات السعودي الألماني