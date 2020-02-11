اخبار السعوديه

أجواء دافئة بدءًا من الأسبوع المقبل

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لمتابعة خبر عن أجواء دافئة بدءًا من الأسبوع المقبل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن توقعات الطقس تشر إلى وجود أجواءًا دافئة على معظم المناطق اعتبارًا من بداية الأسبوع المقبل.

وأوضحت الهيئة، أنه من المتوقع تأثير حالة مطرية تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق شمال وغرب المملكة ومن ثم وسط وشرق المملكة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أجواء دافئة بدءًا من الأسبوع المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا