شكرا لمتابعة خبر عن أجواء دافئة بدءًا من الأسبوع المقبل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن توقعات الطقس تشر إلى وجود أجواءًا دافئة على معظم المناطق اعتبارًا من بداية الأسبوع المقبل.

وأوضحت الهيئة، أنه من المتوقع تأثير حالة مطرية تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق شمال وغرب المملكة ومن ثم وسط وشرق المملكة.