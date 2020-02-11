شكرا لمتابعة خبر عن وثائق وصور تكشف الإهمام البالغ للملك عبدالعزيز بالخيول العربية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت مجموعة من الصور والوثائق التاريخية عن الإهتمام البالغ من قبل الملك عبد العزيز –طيب الله ثراه – بالخيل العربية الأصيلة كأهم معالم التراث المرتبطة بالعالم العربي والسعودية بشكل خاص .

ومن بين تلك الوثائق كتاب المؤلفة “جاكلين بيرين” بعنوان ” اكتشاف جزيرة العرب” والذي رصدت فيه هذا الإهتمام ، ومن بين ما كتبت : كانت الأرض العربية في نظر الأوروبيين مهدًا لأقدام جنس بشري، ومهدًا لأكمل سلالات الخيول وأجملها على سطح الأرض، إنها مشهورة بخيلها مثلما اشتهرت ببنيها .

وتحتفظ دارة الملك عبد العزيز –رحمه الله – بمخطوطات لأنساب أنساب الخيول العربية بطلب من الإمام فيصل بن تركي؛ حيث عهدت المملكة منذ القديم على عدم اختلاط انساب الخيول للحفاظ على سلالتها وأصالتها وتاريخها كجزء هام من بتوثيق تاريخ الخيل العربية الأصيلة .

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