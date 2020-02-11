شكرا لمتابعة خبر عن مدرسة تتحمل فارق سعر العصير في المقصف بعد تطبيق الضريبة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بادرت إحدى المدارس الابتدائية في منطقة الحدود الشمالية، بتحمُّل تكلفة فارق سعر العصير في المقصف المدرسي من ريالين إلى ريال، على مدار العام الدراسي.

يأتي ذلك بعدما طبّقت الهيئة العامة للزكاة والدخل، الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة بنسبة 50%، وأصدرت وزارة التعليم قائمة بأسعار موحدة للأصناف المسموح بيعها في المقاصف المدرسية، وأسعارها شاملة الضريبة.

من جانبها، أكدت المدرسة، أن المبادرة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على الطلاب وأولياء أمورهم.